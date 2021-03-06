İZMİR Başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmenler açığa alındı
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İZMİR Başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmenler açığa alındı

06.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:58

Başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmenler açığa alındıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve bir öğretmen açığa alındı.

Başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmenler açığa alındı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve bir öğretmen açığa alındı. Kızının kendi isteğiyle kapandığını söyleyen Sevtap P., Dün eve geldiğinde üzgündü ama bütün üzüntüsü gitti, her şey normale döndü. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi gerekeni yaptı. Sabahtan beri bizimle ilgilendiler. Kızım eğitimine devam ediyor. Kızım haftaya yine okuluna gidecek. Çok teşekkür ediyorum dedi.

Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda Müdür Yardımcısı Nilay P., dün, iddiaya göre 4'üncü sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız çocuğunu başörtüsü gerekçesiyle okula almadı. Bunun üzerine avukatı aracılığıyla okuldan şikayetçi olan anne Sevtap P., bir video çekerek yaşadıklarını paylaştı. Olayın duyulması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme- soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme- soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir ifadelerine yer verildi.

Kızının kendi isteğiyle başörtüsü takmak istediğini söyleyen anne Sevtap P., Dün eve geldiğinde üzgündü ama bütün üzüntüsü gitti, her şey normale döndü. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi gerekeni yaptı. Sabahtan beri bizimle ilgilendiler. Kızım eğitimine devam ediyor. Kızım haftaya yine okuluna gidecek. Çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

İZMİR Başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmenler açığa alındı
İZMİR Başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmenler açığa alındı
İZMİR Başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmenler açığa alındı
İZMİR Başörtülü öğrenciyi okula almayan öğretmenler açığa alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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