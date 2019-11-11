İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak

11.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:01

Basmane İzmir'in en eski yerleşim merkezlerinden biri. Bu semtin kaderi, 1866'da açılan Basmane Garı'yla kökten değişti. Anadolu'dan İzmir'e ayak basanların uğradığı ilk yer olan Basmane günümüzde mültecilerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı transit bir merkeze dönüştü.



Suriye'de savaşla birlikte, Basmane'deki Suriyeli nüfusu gözle görülür düzeyde arttı. Şehirde son verilere göre kayıtlı 144 bin Suriyeli bulunuyor. İzmir'de yoğun olarak Basmane ve çevresine yerleşmiş durumdalar. Euronews.com'da Görüntüle