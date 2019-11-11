İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak

11.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:42

Basmane İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Bu semtin kaderi, 1866'da açılan Basmane Garı'yla kökten değişti. Anadolu'dan İzmir'e ayak basanların uğradığı ilk yer olan Basmane günümüzde mültecilerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı transit bir merkeze dönüşmüş durumda.View on euronews