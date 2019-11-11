İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak
Haberler » Dünya » İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak - Haber

İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak

Basmane İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Bu semtin kaderi, 1866'da açılan Basmane Garı'yla kökten değişti.

11.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:42

Basmane 'in en eski yerleşim yerlerinden biri. Bu semtin kaderi, 1866'da açılan Basmane Garı'yla kökten değişti. Anadolu'dan İzmir'e ayak basanların uğradığı ilk yer olan Basmane günümüzde mültecilerin 'ya ulaşmak için kullandığı transit bir merkeze dönüşmüş durumda.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: İzmir Basmane: Dünün Ermeni ve Rum mahallesi bugün Avrupa'ya göç yolunda bir durak
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et