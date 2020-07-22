İzmir basketbolunun acı kaybı PINAR Karşıyaka'nın eski altyapı antrenörlerinden Aytaç Kuru, henüz 30 yaşında hayatını kaybetti.

PINAR Karşıyaka'nın eski altyapı antrenörlerinden Aytaç Kuru, henüz 30 yaşında hayatını kaybetti. Basketbol sitelerinde altyapı basketboluyla ilgili yazılar da yazan Kuru'nun uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenildi. Aytaç Kuru'nun cenazesinin ikindi namazını takiben Buca Muradiye Camisi'nden kaldırılacağı açıklandı.

Kaynak: DHA