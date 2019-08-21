İzmir basınına 'bardacık' ikramı

21.08.2019 10:26

Geçen ay Torbalı ovasında yetişip güneşinde kuruyan ve ilçedeki fabrikalarda işlenip tüm dünyaya ihraç olan kurutulmuş domatesi çeşitli basın yayın organlarında anlatan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, dün de İzmir basınını ziyaret edip ilçede yetişen Çapak bardacık incirini ikram etti.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan incirde hasat tüm hızıyla devam ediyor. Torbalı'da özellikle Çapak köyü ile özdeşleşen ve bu bölgede yetiştirilen bardacık inciri büyük ilgi görüyor. Son yıllarda keşfedilen ve festival ile namı tüm Türkiye'ye duyurulan Çapak bardacık inciri; pamuk, zeytin, domates gibi Torbalı Ovası'nın simge ürünlerinden olmaya başladı. İlçede üretimi yaygınlaşan bardacık incirinin tanıtımı için çalışmalar sürerken, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da dün İzmir basınını ziyaret ederek incir ikramında bulundu. Bugün İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret edip Çapak bardacık inciri ikram edecek olan Olgun; İzmir'deki yerel ve ulusal basın kuruluşlarını ziyaret etti.

İncir pazarı oluştu

Torbalı'nın birçok bölgesinde incir üretimi yapılmasına rağmen, yoğunluk Çapak köyünde. Lezzeti ile fabrikaların ve büyük marketlerin dikkatini çeken bu incir çeşidi sayesinde Çapak köyünde, 2008 yılında incir pazarı oluşturuldu. Sabahın erken saatlerinde incir bahçelerine giden üretici, topladığı mahsulünü köy meydanında bulunan alıcılara satıyor. Köy içerisinden ve ilçe dışından gelen alıcılar, her gün 2 tonluk bardacık inciri alımı yapıyor. Sabah 07.00'de açılan pazarda 09.30'a kadar ürün alımı gerçekleştiriyor. Özellikle Çapak köyünde yetiştirilen bu incir çeşidi, Saipler, Karakızlar, Karaot, Dağkızılca, Bozköy gibi köylerde de bulunuyor. 4 hafta önce hasadı başlayan bardacık inciri, bu yıl yüksek verimiyle dikkat çekiyor. Her gün tonlarca incirin hasat edildiği Torbalı'ya, bölgedeki birbirinden büyük marketlerin temsilcileri gelerek incir alıyor. 15 Eylül'e kadar devam etmesi beklenen hasat, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor. Geçen yıl kilosu 10 liradan alıcı bulan bardacık inciri bu yıl 10-15 liradan satılıyor.

"Cazip kent Torbalı"

Torbalı'da tarıma dayalı sanayide öne çıkan ürünleri tanıtarak pazar payını genişletmeyi hedefleyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin son dönemdeki vitrin ürünlerinden Çapak bardacık incirini İzmir basınına tanıttı. Önceki gün İzmir basınının önde gelen temsilcilerini ziyaret eden Olgun, Torbalı'nın Çapak Mahallesi ile özdeşleşen bardacık inciri ikram etti. Geçtiğimiz ay Torbalı Ovası'nda yetişip güneşinde kuruyan ve ilçede fabrikalarda işlenip tüm dünyaya ihraç olan kurutulmuş domatesi çeşitli basın yayın organlarında anlatan Olgun, "Torbalı Ticaret Odası olarak 2019 yılının başında 'Cazip kent Torbalı' sloganını ortaya koyduk. Bardacık incirini bugün valimize ikram edeceğiz. Dün de İzmir basınını dolaştık. Amacımız Torbalı'nın tüm cazibelerini ve güzelliklerini tüm Türkiye'ye anlatmak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA