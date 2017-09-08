İzmir Başbakan Yıldırım Torbalı Devlet Hastanesi Açılışına Katıldı

İzmir Başbakan Yıldırım Torbalı Devlet Hastanesi Açılışına Katıldı

İzmir Başbakan Yıldırım Torbalı Devlet Hastanesi açılışına katıldı (1)(Tür: Yurt)

İzmir Başbakan Yıldırım Torbalı Devlet Hastanesi açılışına katıldı (1)

(Tür: Yurt)