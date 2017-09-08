İzmir Başbakan Yıldırım Selçuk İlçesi'nin Kurtuluşu Etkinliği ve Toplu Açılış Temel Atma Törenine...

İzmir Başbakan Yıldırım Selçuk İlçesi'nin Kurtuluşu Etkinliği ve Toplu Açılış Temel Atma Törenine...

İzmir Başbakan Yıldırım Selçuk İlçesi'nin Kurtuluşu Etkinliği ve Toplu Açılış Temel Atma Törenine...