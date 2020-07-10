İzmir Barosu'ndan Çoklu Baro Tasarısına Karşı Oturma Eylemi
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu'na gelen çoklu baro ve baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik yasa teklifi, İzmir Barosu'na üye avukatlar tarafından oturma eylemiyle protesto edildi.
10.07.2020 09:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:17
TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu'na gelen çoklu baro ve baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik yasa teklifi, İzmir Barosu'na üye avukatlar tarafından oturma eylemiyle protesto edildi
Kaynak: DailyMotion.com