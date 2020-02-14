İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Dört Yaşında

14.02.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:51

Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, Çocuk Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyeleri Av. Gamze Karaoğlu ve Av. Cansu Bildirici ile Merkez'de gönüllü olarak çalışan avukatların katıldığı açıklamayı Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Can Kurtulan okudu.

Çocuk Hakları Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar ve başvuru yollarının vurgulandığı açıklamada çocukların,toplumsal nedenlerle ya bir suçun faili ya da bizzat mağduru olduğu ifade edilerek "suça sürüklenen çocukların da adalet sisteminden en az zararla çıkmalarına dair hukuki mücadele veren Merkez, bu sebeple çocukların taraf olduğu tüm yargılamalarda onarıcı adalet sisteminin uygulanması yönünde çabalamaktadır. Merkez, suça sürüklenen çocukların infaz kurumunda geçirdikleri süreci takip ederek, onlara ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamanın yanı sıra, infazda geçen sürenin hukuka uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin de takipçiliğini yapmaktadır" denildi.

Ayrıca İzmir Barosu tarafından Siirt'te bir köy okulu için kitap bağışı kampanyası başlatıldığı da ifade edilen açıklama sonunda "İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getireceğimize, çocuklarımız adına önce Çocuk, sonra Ses, Hak, Özgürlük, Güç olacağımıza, onların daha güzel bir dünyaya erişmeleri için çalışacağımıza yürekten söz veriyoruz!" denildi.

Kaynak: Bültenler