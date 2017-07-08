Izmir - Baraja Düşen Yangın Helikopteri Çıkarıldı

Izmir - Baraja Düşen Yangın Helikopteri Çıkarıldı

Izmir - Baraja düşen yangın helikopteri çıkarıldı(Tür: Yurt)

Izmir - Baraja Düşen Yangın Helikopteri Çıkarıldı

Izmir - Baraja düşen yangın helikopteri çıkarıldı

(Tür: Yurt)