İZMİR Balkondan sepet sarkıtarak bayram kutladılar
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İZMİR Balkondan sepet sarkıtarak bayram kutladılar

Balkondan sepet sarkıtarak bayram kutladılarİZMİR'in Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki Güngör Apartmanı'ndaki komşular, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı birbirlerine balkondan uzattıkları şeker ve kolonyayla kutladı.

24.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:46

Balkondan sepet sarkıtarak bayram kutladılar

İZMİR'in Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki Güngör Apartmanı'ndaki komşular, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı birbirlerine balkondan uzattıkları şeker ve kolonyayla kutladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu sene her seferinden farklı bir bayram yaşanıyor. Bayramın ilk gününde ziyaretlerini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, geleneği sürdürmek amacıyla farklı yöntemler buldu. Akrabalarının, yakınlarının yanlarına gidemeyen kişiler, aynı apartmanda ve mahallede yaşadıkları komşularıyla bayramlaştı. Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde bulunan Güngör Apartmanı'nda yaşayanlar, en üst balkondan içinde şeker ve kolonya bulunan sepet aşağıdaki balkonlara sarkıttı. Birbirlerine balkondan iyi bayramlar dileyen komşular, kendilerine uzatılan sepetin içerisinde şeker ve kolonya ikramını aldı. Birbirleriyle balkondan balkona bayramlaşan mahalleliler, bayramın ilk gününde sosyal mesafeye uyarak sohbet etti.

"HÜZÜNLÜ BİR BAYRAM"

Apartman sakinlerinden Çiğdem Turgutalp, "Daha güzel bayramlar yaşadık. Umarım bundan sonra daha güzellerini yaşayacağız. Komşularımızla görüşemediğimiz için sosyal mesafeye uyarak bayramlaşmak zorunda kaldık. Allah bir daha böyle bir bayram yaşatmasın. Çok buruk, çok hüzünlü bir bayram" dedi. Mevlüt Turgutalp ise, "Salgın günlerinde gelenekleri balkondan balkona olsa da yaşatmak istedik. Bugünlere şükrediyoruz. Bir sonraki bayramda umarız sevdiklerimizle birlikte oluruz" diye konuştu. Vatandaşlardan Güngör Kezer (80), "Çok değişik bir bayramdı. Çocuklarım beni ziyaret edemedi. Genç komşumuz yanımıza gelip elimizi öpemediği için bize sepet içinde kolonya ve şeker ikram etti. Çok sevindik" şeklinde konuştu.

Sepetli sürpriz yaparak komşularını sevindiren Emre Elmas ise, "Balkondan balkona kutlamaya çalıştık. Ramazanda iftarlarımızı da balkonda yapmaya özen gösterdik. Bu sabah balkondan komşulara seslendim, sesimi duyup dışarı çıktılar. Biz gençlere bayramlarda daha çok iş düşüyor. Onları ziyaret etmeliyiz, onlara çocukluklarındaki bayramları hatırlatmamız gerekiyor. Bu bayram gidemedik ne yazık ki. Sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. El öpmeden, gönülden öpücükler göndererek kutlamaya çalıştık. Mutlu oldular, yaş ortalaması yüksek komşularımızın. Onlar için biraz daha zor geçiyor zaman. Yüzlerini güldürmüş olduk. Bir an olsun bu zor süreci unutmuş gibi oldular" dedi.

İZMİR Balkondan sepet sarkıtarak bayram kutladılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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