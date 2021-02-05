İzmir Balkan Göçmenleri Derneği ile Bulgar-Türk İş Adamları Derneği iş birliği protokolü imzaladı
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İzmir Balkan Göçmenleri Derneği ile Bulgar-Türk İş Adamları Derneği iş birliği protokolü imzaladı

05.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:50
İzmir Balkan Göçmenleri Derneği ile Bulgar-Türk İş Adamları Derneği iş birliği protokolü imzaladı

İzmir Balkan Göçmenleri Derneği ile Bulgar-Türk İş Adamları Derneği arasında ticari ilişkileri ve sosyal dayanışmayı artırma hedefiyle iş birliği protokolü yapıldı.

İzmir Balkan Göçmenleri Derneği ile Bulgar-Türk İş Adamları Derneği arasında ticari ilişkileri ve sosyal dayanışmayı artırma hedefiyle iş birliği protokolü yapıldı.

İzmir Balkan Göçmenleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek binasında düzenlenen imza törenine dernek başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve onur konuğu olarak Bulgaristan Bursa Konsolosluğu Ticaret Ateşesi Aleksandar Aleksandrov katıldı.

İzmir Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Abdurrahim Nursoy, iki dernek arasında süregelen iyi ilişkilere hukuki bir çerçeve kazandırmak için taraflar arasında iş birliği protokolü hazırlamaya karar verdiklerini belirtti.

Nursoy, "Her iki derneğin Türkiye ile Bulgaristan arasında ekonomik ve ticari ilişkilere ivme kazandırması, dernek üyeleri arasında daha yakın bir iş birliğinin tesis edilmesi, projeler çağı olarak anılan günümüzde ortak Avrupa Birliği proje çalışmaları amaçlanmaktadır. Bir diğer husus ise iki ülkede ortaya çıkacak zaruretle birlikte ihtiyaç sahibi kişilere yardımların ulaştırılmasını amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Bulgar-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Donka Koleva 7 maddelik protokol ile ikili ilişkilerde güzel temeller oluşturulduğunu belirterek, "Zaten var olan dayanışmamız imza altına alınarak Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde yeni bir adım daha atıldı. Ekonomik, ticari, kültürel ilişkiler ile Avrupa Birliği projeleri kapsamında birlikte kalıcı ilişkiler kurulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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