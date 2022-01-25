İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu, Şükürer'in görevden alınmasını istedi

İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu, mübadiller ile ilgili sözleri nedeniyle İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer'in görevden alınmasını talep etti.

İZMİR (AA) - İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu, mübadiller ile ilgili sözleri nedeniyle İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer'in görevden alınmasını talep etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda federasyon adına açıklama yapan Ömür Şanlı, Şükürer'in mübadiller konusundaki sözlerine tepki gösterdi.

Şükürer'e Balkan göçmenlerinin tarihi ve özellikleri konusunda ders vermek istediklerini belirten Şanlı, şunları kaydetti:

"İzmir'in neredeyse yarı nüfusunu oluşturan bizler Osmanlı Devletinin Rumeli'deki fetihlerine bağlı olarak Balkanlara iskan edildik. Bölgeyi Türk yapan büyük Türk milletinin temsilcileri olarak orada bulunduk. Acı kaderimiz bizi imparatorluğumuzun dağılması sürecinde Anadolu'ya geri getirdi."

İzmir'in güzel hale gelmesi için ellerini değil, doğrudan gövdelerini taşın altına koyduklarını belirten Şanlı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde oldukça etkin olan Şükürer'in verdiği röportajı ortadan kaldırması hepimize dokunan aşağılayıcı değerlendirmelerini ortadan kaldırmış olmuyor." dedi.

Şanlı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarafımıza yöneltilen bu sözler, bizleri ve ailelerimizi sadece üzmemiştir. Her birimizin bunu bir kenara yazdığı unutulmamalıdır. Bir şehrin sorunlarını çözme sorumluluğunun o şehri yönetenlerde olduğu, yaşayanların sadece çözüm sürecine ortak edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Güzel İzmir'imizin Belediye Başkanından bu kişi hakkında gereğini yapmasını ve bizleri ötekileştiren, hakaret eden Şükürer'i görevden almasını talep ediyoruz."

İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu ve Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer'in verdiği bir röportajda mübadiller için kullandığı ifadeler tepki çekmişti.