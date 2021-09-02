İzmir Bakırçay Üniversitesi YKS yerleştirmelerinde devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı
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İzmir Bakırçay Üniversitesi YKS yerleştirmelerinde devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı

İzmir Bakırçay Üniversitesi YKS yerleştirmelerinde devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir Bakırçay Üniversitesi bu yıl YKS yerleştirmelerinde devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi bu yıl YKS yerleştirmelerinde devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin sayısal verilerine göre, bu yıl yüzde 101,91 doluluk oranı yakalayan üniversitenin devlet üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada 2020 yılı yerleştirmelerinde yüzde 101.35 doluluk oranına sahip olan üniversitenin, 2021 yılı yerleştirmelerinde 1335 öğrencinin yerleştirilmesi ile yüzde 101.91 doluluk oranına ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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