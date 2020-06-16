İZMİR Bakan Pakdemirli Bergama'nın çehresini değiştirecek projeyi anlattı
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İZMİR Bakan Pakdemirli Bergama'nın çehresini değiştirecek projeyi anlattı

Bakan Pakdemirli Bergama'nın çehresini değiştirecek projeyi anlattıİZMİR'in Bergama ilçesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selinos Deresi'ni yerinde inceleyerek ıslah projesiyle ilgili bilgi verdi.

16.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:37

Bakan Pakdemirli Bergama'nın çehresini değiştirecek projeyi anlattı

İZMİR'in Bergama ilçesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selinos Deresi'ni yerinde inceleyerek ıslah projesiyle ilgili bilgi verdi. Bergama'nın çehresini değiştireceklerini anlatan Pakdemirli, 9 Temmuz'da projenin ihalesine çıkacaklarını söyleyerek, "Mümkünse bu dereyi gondolların yüzdüğü, turistik bir hale getirmek istiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programının 2'nci gününe Bergama Belediyesi'ni ziyaret ederek başladı. Belediye makamındaki görüşmenin ardından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve çeşitli bürokratlarla birlikte Selinos Deresi'ni inceleyen Pakdemirli, projeyle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Bergama'nın parlatılmayı bekleyen mücevher olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, bu mücevheri iyi bir şekilde parlatmak için dere ıslahına önem verdiklerini ifade etti. Bergama'nın çehresinin 5 ila 15 yıl içerisinde değişeceğini anlatan Bakan Pakdemirli, "İzmir İstanbul otoyol bağlantısı, yeni sanayi bölgeleri, yeni yatırımlar ve yeni turizm imkanlarıyla beraber, Bergama farklı bir noktaya gelecek. Devlet Su İşleri olarak bu derenin ıslah projesini üstlendik" dedi. Projenin tarihi kalıntılar nedeniyle zor bir proje olduğunu belirten Pakdemirli, tarihle mücadele ederek ıslahı gerçekleştirmek gerektiğini söyledi. Bölgede ciddi oranda yerleşim yerlerinin de bulunduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Alandaki vatandaşları mağdur etmeden, onlara yeni yerleşim yerleri sunarak dereyi ıslah edip burayı yaşanabilir; İzmirlinin, yerli ve yabancı turistin yaşam alanı haline getireceğiz. Burayı yemyeşil bir nokta haline getirmemiz gerekiyor. Amaç hem dereyi ıslah etmek hem de dereyi kullanılabilir hale getirmek. Mümkünse bu dereyi gondolların yüzdüğü, turistik bir hale getirmek istiyoruz. 9 Temmuz'da projenin ihalesine çıkıyoruz. Projenin yaklaşık 50 milyon lira muhammen bedeli var. Ciddi bir yatırım ama Bergama bunları hak ediyor. Çünkü binlerce yıllık bir tarihe sahip bir bölgedeyiz"

HEDEF 900 GÜNDE TAMAMLAMAK

Bergama'yı hem şehir içi hem de şehir dışındaki çehresini değiştirerek daha büyük bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini anlatan Pakdemirli, Selinos Deresi Islah Projesi'ni yaklaşık 900 günde tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Pakdemirli, "Bu süreyi tarihsel kalıntılar belirleyecek. Ama mümkün mertebe birkaç yıla sıkıştırarak ıslahı bitirip önce Bergamalının sonra tüm dünya vatandaşlarının hizmetine sunacağız. Yeşillikleri, yaşam alanları, restoranları, butik otelleriyle bir çekim merkezi haline gelecek. Bergama'yı da buradan başlayıp yeniden ıslah etmek için belediyeye destek vereceğiz. Kazdıkça bugüne kadar bulunmamış mücevherler bulunacak. Onlara zarar vermeden hareket etmeliyiz. Aslında ıslah edilecek alan 1.5 kilometre. Bizim için bu iş zor değil. Ama işin içinde tarih olduğu için ilgili bakanlıklarla koordineli biçimde çalışmalı, bulunması muhtemel tarihi kalıntılara saygılı olacak şekilde sürdürülmesi gerekir" diye konuştu.

İZMİR Bakan Pakdemirli Bergama'nın çehresini değiştirecek projeyi anlattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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