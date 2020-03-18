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İZMİR Bahçeşehir Koleji'nde online dersler başladı

Bahçeşehir Koleji'nde online dersler başladıBAHÇEŞEHİR Koleji, okulların koronavirüs nedeniyle tatil edilmesinden dolayı uzaktan eğitim platformu Metodbox uygulaması üzerinden 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için canlı yayınlanan ilk online dersi gerçekleştirdi.

18.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:07
İZMİR Bahçeşehir Koleji'nde online dersler başladı

Bahçeşehir Koleji'nde online dersler başladı

BAHÇEŞEHİR Koleji, okulların koronavirüs nedeniyle tatil edilmesinden dolayı uzaktan eğitim platformu Metodbox uygulaması üzerinden 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için canlı yayınlanan ilk online dersi gerçekleştirdi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 16 Mart'ta okulların iki hafta süreyle tatil edilmesi ve 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçilmesi kararı üzerine Bahçeşehir Koleji, 'Kişiye Özgü Öğretim Modeli' kapsamında 2 yıldır Metodbox uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği uzaktan eğitim altyapısını güncelleyerek ilk canlı yayın dersini, 15 Mart Pazar günü 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için eş zamanlı olarak yayınladı. Canlı olarak yayınlanan derslerde 8'nci sınıf öğrencileri, 'Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Çeşitleri' konusunun işlendiği fen bilimleri, 12'nci sınıf öğrencileri ise 'İntegralde Alan' konusunun işlendiği matematik derslerine Metodbox platformu üzerinden katılım sağladı.

Bahçeşehir Koleji, tüm kademelere özel içerik ve tasarımıyla öğrencilerin zaman ve mekandan bağımsız olarak eğitimlerine devam etmesini sağlayan Metodbox uygulamasını kullanarak bu süreçte ebeveynlere de rehberlik desteği sunacak. Ebeveynler, koronavirüs pandemisi, korunma yöntemleri ve kaygı yönetimi gibi konularda doğru kaynaklardan bilgilendirilecek.

'AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİN BU DÖNEMİ EKSİKSİZ TAMAMLAMASI'

Hedeflerinin öğrencilerin derslerinden geri kalmaması olduğunu anlatan Bahçeşehir Koleji Ege Bölge Koordinatörü Zeynep Hülagü, "Online eğitimimizi 15 Mart'ta 8 ve 12'nci sınıflarımız için uyguladık, çok da güzel gitti. Biz zaten 15 senedir kişiye özgü eğitim modeli uyguluyoruz. Son 2 senedir de yapay zeka tabanlı Metodbox uygulamasıyla da bunu dijital ortama ekledik. Çocukların kazanımlarını ve eksikliklerini bu uygulamayla tamamlıyoruz. Bu nedenle böyle bir olay çıktığı zaman online eğitimlere çok güzel bir şekilde hazırlanabildik. Altyapımız çok güçlüydü. Tabi bu yeni nesil, dijital öğrenme ortamında yetişiyor. Türkiye bunu deneyimliyor. Çocuklar öğrenmelerinin sorumluluklarını da alıyorlar. Sadece çocuklara değil velilere de program hazırladık. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz velilere çocukların kaygılarını yönetme üzerine bu koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili program hazırladı, onları da yükledik. Sınavlar üzerine çalışıyoruz. Amacımız öğrencilerin bu dönemi eksiksiz bir şekilde tamamlayabilmesi" dedi.

'EĞİTİMİMDEN HİÇ GERİ KALMIYORUM'

Okulların koronavirüsten dolayı riskli ortamlar arasında olduğunu söyleyen 8'inci sınıf öğrencisi Ata Rıza Saraç, online eğitim sayesinde evde rahat bir şekilde ders dinleyebildiğini belirterek, "Dijital eğitimin çok etkili bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi kritik dönemlerde dersler pekiştirmek ve derslerde geri kalmamak adına çok önemli bir faktör olarak görüyorum. Çok mantıklı ve güzel bir şey bence. Dijital eğitimden dolayı derslerden geri kalmayacağım için sınav stresi yaşamıyorum. Her gün online eğitimden faydalanıyorum ve derslerimi pekiştiriyorum. Derslerde anlamadığım konuları tekrar tekrar dinleyebiliyorum. Eğitimimden hiç geri kalmıyorum. Okul koronavirüs olaylarından dolayı riskli bir ortam o yüzden bu şekilde evde konfor ortamımdan çıkmıyorum ve rahat bir şekilde dersimi dinleyebiliyorum" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA'

Koronavirüsten doğan sıkıntıların bilimsel eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini aktaran Ata Rıza Saraç'ın velisi Murat Saraç ise, "Okulların tatil edilmesi ve risklerin azalması çok önemli bir karardı. Bu kararı destekliyoruz. Bunun yanında okuldaki derslerden öğrencilerimizin geri kalmaması adına dolaylı eğitimden faydalanılması ve teknolojiden doğru şekilde faydalanılması çok önemli bir konu. Okulumuzda bunu gayet güzel bir şekilde sağlıyor. Koronavirüsten dolayı yaşanan bu sıkıntılar bilimsel eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve öğrencilerin geri kalmaması gerektiğini bizlere net bir şekilde gösteriyor. Buradan yetişecek olan öğrenciler birer bilim adamı olacaklar ve virüslerin üstesinden gelecekler. Bunu umut ediyoruz. İçinde bulunduğumuz mevcut şartlar içerisinde yapılan uygulama çok güzel. Emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu.

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İZMİR Bahçeşehir Koleji'nde online dersler başladı

Kaynak: DHA

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İZMİR Bahçeşehir Koleji'nde online dersler başladı

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