İZMİR Bağışıklık düşüren polen, koronavirüsü tetikliyor

Bağışıklık düşüren polen, koronavirüsü tetikliyorİZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Bağışıklık düşüren polen, koronavirüsü tetikliyor

İZMİR'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, polenlerin bağışıklığı düşürdüğünü belirterek, "Gerekmedikçe dışarı çıkmayın, çıkılması gerektiğinde de partikül tutucu maske kullanın. Polenler bağışıklığı düşürdüğü için koronavirüsün daha da tehlikeli olduğu ortaya çıktı" dedi.

Baharla birlikte spor polenler de ortaya çıktı. Ancak salgın döneminde polenler, daha tehlikeli bir hal aldı. Bağışıklık sistemini zayıflatan spor polenler, bireyi, koronavirüse karşı daha korunaksız yapıyor. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Havalar ısınıyor bu çok güzel bir haber. Isınma demek verimlilik, bitkilerin yeşillenmesi, baharın gelmesi ve her şeyin güzel olması demek. Bu dönem spor polenlerin neden olduğu bahar alerjisi oluşuyor. Şimdi bunun yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Önümüzdeki hafta havalar daha da ısınınca, daha da yoğunlaşacak. Spor polenlerin vücut direncini düşürdüğünü biliyoruz. Almanya merkezli 31 ülkede çeşitli milletlerden birçok bilim adamının katılımıyla geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Spor polenlerin bağışıklığı düşürmesi nedeniyle kovidin daha da tehlikeli olduğu ortaya konulmuş. Kovid saldırısına karşı vücudu çok daha açık duruma düşürmesi nedeniyle kesinlikle partikül tutucu maske takılması isteniyor. Normal maskeler bu dönemde polenlere karşı koruyucu değil"

Nisan ayının ilk haftasıyla birlikte spor polen yoğunluğunun artacağını kaydeden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Son 10 gündür polen mevcut. Bahar alerjisi olanlar bunu hissediyor. Nisanın ilk haftasından itibaren daha da artacak. Bu dönemde ABD ve Avrupa'da, bahar alerjisi olanlar sokağa çıkmazlar. Gelişmiş ülkelerdeki tüm doktorlar, bahar alerjisi için gerekmedikçe dışarı çıkılmamasını ya da partikül tutucu maske kullanılmasını önerirler. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı