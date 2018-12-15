İzmir Bacağı Kesilecek Garsondan, Doktor İhmali İddiası

Bacağı kesilecek garsondan, doktor ihmali iddiası

İZMİR'in Tire ilçesinde, 50 yaşındaki İmdat Özçelik'in 4.5 yıl önce ağaca çıkmak isterken merdivenden düşmesi sonucu kırılan ve Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat sonrasında enfeksiyon kapan ve halen iyileşmeyen sağ bacağı 18 Aralık'ta İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kesilecek. Özçelik'in bu hale gelmesinden sorumlu tuttup, suç duyursunda bulunduğu ameliyatını yapan Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. (Gazi Başdoğan) hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürüyor.

Tire'deki bir restoranda garson olarak çalışan İmdat Özçelik, 5 Mayıs 2014 tarihinde, Cumhuriyet Mahallesi, Namazgah Sokak'taki evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak isterken düştü. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bekar olan Özçelik'in sağ bacağında parçalı kırıklar olduğu ve omzunun çıktığı belirlenip, tedaviye alındı. Özçelik, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda tutulan Özçelik, daha sonra servisteki odasına alındı. Bir hafta da serviste tedavisine devam edilen Özçelik'in iddiaya göre, ameliyattan sonra bacağındaki yaralar iyileşmedi. Doktoruna sorduğunda, İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak, bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelenecek yanıtını aldığını belirten Özçelik, yaşadıklarını şöyle anlattı

Ameliyetta takılan imlantlar açıktaydı. Bacağım, oyuncak plastik bebek ayağı gibi şişmişti ve morarmaya başlamıştı. Dizime yakın bir yerden patlak oluştu ve buradan akıntılar gelmeye başladı. Ameyattan 21 gün sonra pansumana gelip, dikişleri almak istediler. Ancak, pansuman için o bölgeyi açtıklarında, bacağımdaki deri ve etler tamamen sargı bezine yapışmıştı. Neredeyse, kemiğim görünüyordu. Annemden bacağımın fotoğraflarını çekmesini istedim. Bacağımı o halde görünce başka hastaye gitmek istedim. Çünkü acım çok fazlaydı. İzmir'e sevkimi yaptılar. Sevkimde 'plastik cerrahi' servisine diye yazıyordu. Canımın acısından ne yaptığımı bilmiyordum. Birileri yardımcı oldu ve o gün başka bir hastayla aynı ambulansta İzmir'deki Dokuz Eylül Ünversitesi Hastanesi'ne sevk edildim. Aradan geçen onca zamana ve plastik cerrahinin müdahalesine rağmen bacağımdaki enfeksiyon devam ediyor. Bastonsuz yürüyemiyorum. Hangi hastaneye gittiysem bacağımın diz altından kesilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu hale gelmemde ameliyatı yapan doktor G.B.'nin ihmali olduğunu düşünüyorum.

Geçen nisan ayında bacağının bu hale gelmesinde ihmali olduğunu ileri sürdüğü Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhireyat Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özçelik, Kendisi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. Bu arada Dokuz Eylül Ünversitesi Hastanesi tarafından bacağımın kesilmesi için 18 Aralık'a gün verildi. Yok yere bacağımdan olacağım. Bacağımın bu durumu nedeniyle çalışamıyorum. Mecburen aileme yük oldum. Onlar da perişan oldular. Tüm bunlar yetmezmiş gibi benim bu halime üzülen babamı da 5 ay önce kaybettik. Hakkımı yasal yollardan sonuna kadar arayacağım diye konuştu.

Tire Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Şükrü Erbaysal, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirtip, Hasta, ameliyatını yapan doktordan şikayetçi oldu. Her iki taraf içinde haklı veya haksız diyemeyiz. Buna mahkeme karar verecek. Bu konudaki elimizdeki bilgi, bulgu, belge, delil olabilecek ne varsa adli makamlara sunuldu. Tarafımızdan da idari soruşturmalar yapılıyor. Konun tıbbi geçmişiyle ilgili benim bir şey söylemem zaten doğru olmaz dedi.