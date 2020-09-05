İZMİR Babasının beylik tabancasıyla intihar etti
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İZMİR Babasının beylik tabancasıyla intihar etti

Babasının beylik tabancasıyla intihar etti (4)'MAHVOLMUŞ DURUMDAYIM'İzmir'in Ödemiş ilçesinde, emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar eden Buse Melisa K.'nın (15) sevk edildiği adliyede serbest bırakılan babası Özay K.

05.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:25

Babasının beylik tabancasıyla intihar etti (4)

'MAHVOLMUŞ DURUMDAYIM'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar eden Buse Melisa K.'nın (15) sevk edildiği adliyede serbest bırakılan babası Özay K.'nın, "Olanlardan ötürü çok üzgünüm, mahvolmuş durumdayım. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı" dediği öğrenildi. Öte yandan, olayın, 6 katlı Uyanır Apartmanı'nın balkonunda meydana geldiği öğrenilirken, balkondaki bir camın kırık olduğu ve kırılan cam parçalarının zemine düştüğü görüldü.

'ANNESİNİN SESİNİ DUYDUM, YARDIM İSTER GİBİYDİ'

Buse Melisa K. ile aynı apartmanda oturan komşusu Deniz Genevlioğlu, "Ben babasıyla daha önce evden tartıştıklarına dair bir ses duymadım, aile içini bilemem. Biz evdeydik, 2. Kattaydım ben. Ben sadece cam kırığı sesi duydum, başka da bir şey görmedim. Ben komşum olarak tanıyorum, kişisel olarak çok tanımıyorum. Silah sesi hiç duymadım, sadece annenin sesini duydum. Yardım ister gibiydi" dedi.

İZMİR Babasının beylik tabancasıyla intihar etti

Kaynak: DHA

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