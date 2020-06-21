İZMİR Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti
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İZMİR Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti

Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret ettiHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti,...

21.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:56

Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, oğlunun mezarına giderek dua okudu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 2012 yılında askeri birliğin geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin İzmir'de yaşayan babası Satılmış Çifti, Babalar Günü'nde çocuğunun Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti. Kabir başında dua okuyan Çiftçi, oğlunun mezarındaki kuru otları temizledi.

'DEVAMLI RÜYAMDA GÖRÜYORUM'

Şehit olan oğlunun hayatı boyunca kendisini hiç üzmediğini belirten Çiftçi, "Mekanı cennet olsun, onu çok özledim. Devamlı rüyamda görüyorum. Bizler bu acıyı yaşadık, inşallah başkaları yaşamaz. Derdimi ancak diğer şehit aileleri anlar. Acıyı, çekenler bilir. Çocuğumu bırakamıyorum, hiçbir zaman da bırakmayacağım. Devamlı buraya gelmeye devam edeceğim. Ancak hem virüs hem de şehitlikte tadilat olması nedeniyle uzunca bir süre kabre gelemedim. Gelemedikçe rüyalarıma girdi" diye konuştu.

'ONLAR BİZLERE ŞEFAATÇİ'

Satılmış Çiftçi, her şehit ailesinin vakar sahibi olması gerektiğini belirtip, "Şehitlerimiz cennetlik, onlar bizlere de şefaatçi olacak. Bizler şehit aileleriyiz. Çocuklarımızın şanına yakışır şekilde davranmakla sorumluyuz" dedi.

İZMİR Babalar Günü'nde şehit oğlunun kabrini ziyaret etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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