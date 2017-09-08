İzmir Aziz Kocaoğlu Protesto Sloganlarının Yükselmesi Üzerine Tepki Gösterdi

İzmir Aziz Kocaoğlu Protesto Sloganlarının Yükselmesi Üzerine Tepki Gösterdi

İzmir Aziz Kocaoğlu Protesto Sloganlarının Yükselmesi Üzerine Tepki Gösterdi