İzmir Aziz Kocaoğlu'nun Yeniden Adaylığına İl Yönetiminden Destek
CHP İzmir İl Yönetimi son günlerde AK Parti'li milletvekillerinin CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerine basın toplantısıyla yanıt verdi.
CHP İzmir İl Yönetimi son günlerde AK Parti'li milletvekillerinin CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerine basın toplantısıyla yanıt verdi. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, meclis toplantısında yeniden aday olup olmayacağı konusu gündeme getirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na destek verip Üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Örnek, dürüst belediyecilik yapıyor. CHP, Ankara ve İstanbul'u da alma kararalığındadır ve bunu da alacaktır. Belediyeleri alırken de en büyük refaransımız CHP'li belediyelerimizdir. En başta İzmir ve Aziz Kocaoğlu'dur. Aziz beyin görevine devam edeceğini düşünüyoruz. Sıkıntı olacağını tahmin etmiyoruz. Türkiye ve İzmir'in Aziz bey gibi değerli belediye başkanlarına ihtiyacı vardır. Kendisi her zaman görevinin başındadır. Tereddütümüz yoktur, kendisi görevine devam edecektir dedi. Ak Partili milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin İzmir'de, CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerine basın toplantısıyla yanıt veren CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Son günlerde AKP İzmir milletvekillerinin ve İl Başkanının telaş içinde, bir can havliyle CHP'ye iftiralar atarak, kendi içinde bulundukları FETÖ, PKK ve İŞİD bataklıklarından çıkmak için, çırpındıklarını görüyoruz. Gerçi artık İzmirliler olarak bu duruma alıştık. AKP'nin İzmir politikası her zaman yavuz hırsız, ev sahibini bastırır politikası olmuştur. Ne zaman vatandaşı canından bezdirseler, zamlarla, vergilerle, işsizlikle, yalanlarla halkımızı ezmeye kalksalar, gündem değişsin, yarattıkları krizler konuşulmasın diye İzmir ve İzmirliler üzerinden iftiralara, hakaretlere başvuruyorlar. AKP Genel Başkanı 'Ekonomide müjdeli haberler geliyor' dedikten 24 saat geçmeden AKP'nin müjdesi halka ulaştı. Neydi o müjde, petrole zam geldi, enflasyon çift haneli rakamlara çıktı. Allah aşkına bu iftiralarla bir hayal dünyasında yaşayan AKP'nin vekillerinden veya il başkanından bu konuda tek bir açıklama duydunuz mu dedi.
İZMİRLİYİ TANISINLAR
Kendilerinin İzmirlileri korkutmakla suçlandıklarını da ifade eden Asuman Ali Güven, Her şeyden önce şunu akıllarına bir soksunlar ve artık İzmirliyi bir tanısınlar, İzmirliyi korkutamazsınız, İzmirli sırf biz diyoruz diye körü körüne bir şeye inanacak kadar cahil değildir. Siz her ne kadar İzmirlileri, makarna kolileriyle kandırmaya, AKP gelmezse hizmet yok tehditleriyle korkutmaya çalıştıysanız da, bunun işe yaramadığını herhalde İzmir'den arkaya arakaya yediğiniz tokatlarla almışsınızdır. Sizin ülkedeki kardeşliği, birlik ve beraberliği yok etmek için yaptıklarınızı, yıllardan beridir emekliye, esnafa, asgari ücretliye ve işsiz bıraktığınız milyonlarca gencimize çektirdiğiniz sefaleti, ekmekten benzine kadar yaptığınız fahiş zamları, bir zamanlar sevgili dediğiniz, dahi dediğiniz, hoca efendi dediğiniz, büyük düşünür dediğiniz, icazet almadan vekil, il başkanı, bakan, başbakan olamadığınız FETÖ lideri Fethullah Gülen'e olan aşkınızı ve onunla işbirliğinizi, bizim, İzmirliye anlatmamıza, İzmirlinin ihtiyacı yok. Siz, bu FETÖ bataklığında çırpınanlar, İzmirliye zaten her şeyi anlatıyorsunuz diye konuştu.
ATATÜRKÇÜ OLDULARSA MUTLU OLURUZ
Atatürk sevgisi tartışmasına da giren Asuman Ali Güven şunları söyledi
Öncelikle artık Atatürkçü olmaya karar vermişlerse ve bu kararlarında samimiyseler bundan ancak mutluluk duyarız. Umarız bu kararları kendilerini FETÖ kıskacından kurtarmak için veya yaptırdıkları anket sonuçlarından kaynaklanmamaktadır. Atatürk'ü ve cumhuriyeti sevmek, anlamak, korumak kimsenin tekelinde olmamıştır, olamazda. Bu ülkenin doğusundan, batısına kadar yaşayan vatandaşlarımız Atatürk'ü sevmek için kimseden icazet almamıştır, almazda. Aslında AKP'nin telaşını anlıyoruz. Her seçim yaklaştıkça İzmir'de yaşadıkları korku, bu sefer tüm Türkiye için onları sarmıştır. Bu durumda yaptıkları şey, her seferinde aynıdır. CHP'ye saldırmak ve karalamak onların artık alışageldiğimiz stratejilerdir. Göreceksiniz, önümüzdeki günlerde bunun dozunu arttırarak, bizim üzerimizden, Ulu Önderimiz üzerinden, hep konuşup yarım yamalak projelerle gündemi meşgul ettikleri projeler üzerinden konuşmaya, İzmirliyi yanıltmaya ve gündemi değiştirmeye çalışacaklardır. Kendilerine bir tavsiye, artık anlayın, artın tanıyın. İzmirlileri bu türden hamaset nutuklarıyla kandıramazsınız. İzmir halkının, arka arkaya defalarca, açık ara oylarıyla seçilmiş belediyelerine yöneltilen suçlamaları duyunca hayretler içinde kalıyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, ilçe belediyelerimizin ürettiği hizmetleri görmemek için insanın ya kör, ya da kötü niyetli olması lazım. Bizim belediye başkanlarımızı, kendilerinin görevden zorla istifa ettirdikleri ile karıştırmasınlar.
ADAYLIĞINA DA DESTEK VERDİ
İl Başkanı Asuman Ali Güven, meclis toplantısında yeniden adaylığı konusu gündeme getirilen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na destek verip Üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyor. Örnek, dürüst belediyecilik yapıyor. CHP, Ankara ve İstanbul'u da alma kararalığındadır ve bunu da alacaktır. Belediyeleri alırken de en büyük refaransımız CHP'li belediyelerimizdir. En başta İzmir ve Aziz Kocaoğlu'dur. Aziz beyin görevine devam edeceğini düşünüyoruz. Sıkıntı olacağını tahmin etmiyoruz. Türkiye ve İzmir'in Aziz bey gibi değerli belediye başkanlarına ihtiyacı vardır. Kendisi her zaman görevinin başındadır. Tereddütümüz yoktur, kendisi görevine devam edecektir dedi.