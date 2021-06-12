İzmir, Aydın ve Manisa Çevrelerinde Yerel ve Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat!

Tarih: 12 Haziran 2021 Saat: 12. 00 Uyarı No: 2013 METEOROLOJİK UYARI İZMİR, AYDIN ve MANİSA ÇEVRELERİNDE YEREL VE KISA SÜRELİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT! Bugün (12. 06.

Tarih: 12 Haziran 2021 Saat: 12. 00 Uyarı No: 2013 METEOROLOJİK UYARI İZMİR, AYDIN ve MANİSA ÇEVRELERİNDE YEREL VE KISA SÜRELİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT! Bugün (12. 06. 2021 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren İzmir merkez ve doğu ilçeleri, Aydın merkez ve doğusu ve Manisa il genelinde beklenen yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Başlama-Bitiş Zamanı 12. 06. 2021 12: 00 - 12. 06. 2021 20: 00 Yağış Şiddeti Sınıflandırması Hafif Yağış 1-5 kg/m² Orta Kuvvette Yağış 6-20 kg/m² Kuvvetli Yağış 21-50 kg/m² Çok Kuvvetli Yağış 51-75 kg/m² Şiddetli Yağış 76-100 kg/m² Aşırı yağış 100 kg/m² üzeri Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi

Kaynak: Habermetre