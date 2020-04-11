İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da yasağın ardından sokaklar boş kaldı
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İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da yasağın ardından sokaklar boş kaldı

İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:43
İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da yasağın ardından sokaklar boş kaldı

İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İzmir'de, yasak kapsamı dışındaki işletmeler faaliyetlerine devam etti. Banliyo, metro ve otobüs seferleri 07.00-09.00 saatlerinde gerçekleştirildi.

Vapur ve tramvayların çalışmadığı kentte otobüs, metro ve İZBAN seferleri, 16.00-18.00 ve 23.00-00.30'da yarım saatte bir yapılacak.

Sağlık çalışanları için hastane önlerine servis amacıyla otobüsler gönderildi.

Sokakta "Evde kal" anonsu yapan polis ekipleri, kentin belli noktalarında araçları durdurarak denetimlerde bulunuyor.

Hafta sonları kalabalık olan tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kordonboyu gibi yerler sessizliğe büründü.

Konak ilçesinde, yasağa uymayan 4 kişiye, 3 bin 150 lira ceza kesildi. Güvenlik güçleri, 80 yaşındaki bir vatandaşın balkondan ekmek isteğini yerine getirdi.

Bazı mahallelerde vatandaşlar fırına giderek ekmeklerini aldı.

Aydın

Aydın'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Jandarma ve polis ekipleri, araçları durdurup denetim yapıyor. Yunus ekipleri de sürekli devriye geziyor.

Öte yandan, polis, Adnan Menderes Bulvarı'nda fırına gitmek isteyen vatandaşa, ekmek alıp teslim etti.

Denizli

Denizli'nin işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler ve Demokrasi meydanlarının yanı sıra ana arter ve sokaklar boş kaldı.

Polislerin devriye gezdiği sokak ve caddelerde, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Sokağa çıkan bazı sürücüler ise polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi. Sokakta bulunan bir kişi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Manisa

Manisa'nın işlek yerlerinden Mimar Sinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, Kenzi, İzmir ve Kumludere caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta denetim yaparak, yasak kapsamı dışında bulunan görevlilere izin verdi.

Ekmek almak için çıkan vatandaşları evlerine en yakın fırınlara yönlendiren ekipler, buralarda kuyruk oluşmamasına da özen gösteriyor.

Kaynak: AA

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