İzmir Avm İnşaatında Yüksekten Düşen İşçi Öldü

İzmir'in Üçkuyular semtindeki bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan, 41 yaşındaki Kasım Ak, 5 metrelik yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında, Üçkuyular semtindeki bir alışveriş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatta kalıpçı olarak çalışan Kasım Ak, bina önüne iskele kurduğu sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Ak, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ak'ı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.