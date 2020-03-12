İZMİR AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti
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Bornova, Güncel

İZMİR AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti

AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (3)EMNİYET MÜDÜRÜ O ANLARI ANLATTIİzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezine pompalı tüfekle giren ve birkaç el ateş eden A.Ö.

12.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:38
İZMİR AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti

AVM'de pompalı tüfekle ateş açtı, kadın emniyet müdürü ikna etti (3)

EMNİYET MÜDÜRÜ O ANLARI ANLATTI

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezine pompalı tüfekle giren ve birkaç el ateş eden A.Ö.'yü (17) elindeki tüfeği bırakmasına ve dışarıya çıkmasına ikna eden Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal, "Şahsın yaşının ufak olduğunu görünce konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve konuştum. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözdük" dedi.

33 yıldır meslekte olan bir çocuk annesi Türkal, saldırıyı gerçekleştiren A.Ö.'nün yaşının küçük olduğunu fark ettikten sonra konuşmaya karar verdiğini söyledi. Türkal, "Sabah saatlerinde bir alışveriş merkezinde silah kullanıldığına dair bir anons aldık. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu bir alan olduğu için ekiplerimiz hemen bölgeye intikal etti. Olayın ciddiyetine binaen ben de yardımcılarımla birlikte olay yerine geçtim. Gittiğimizde anonsun doğru olduğunu gördük ve birkaç el de ateş ettiği bilgisi vardı. Şahsı gözlemlediğimde yaşının küçük olduğunu gördüm. Bizler için vatandaşın can ve mal güvenliği her zaman en önemli unsurdur. Bu olayda da ne ona ne oradaki vatandaşlara zarar gelmeden olayı çözmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu tarz durumlarda krizi doğru yönetmek önemlidir. Bir polis olmamın yanı sıra bir anne olduğum için onunla konuşmanın doğru olacağını düşündüm ve ikna ettim. Ekiplerimiz de zaten hem içeride hem de dışarıda çok güzel tedbirler almıştı. Doğru ve yerinde bir ekip çalışmasıyla her şey daha kolay oldu. Çok şükür kimsenin burnu kanamadan olayı çözmüş olduk. Tüm ekiplerimiz birbirilerimizle koordineli çalışıp hızlı bir şekilde olayı çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'İLK GÜNKÜ KADAR HEYECANLIYIM'

A.Ö.'ye ile konuşması hakkında da bilgi veren Türkal, "Her ne kadar 'Bizim için olmasa da kendisi için geçerli bir sebebi vardır' diyerek onunla konuştum. Kendisini dinleyebileceğimizi ve yaptığı bu hareketin doğru olmadığını söyledim. Vatandaşların yanı sıra kendi can güvenliğini de tehlikeye soktuğunu anlattım. Sağduyulu hareket etmesini ve sorunu konuşarak çözebileceğimizi ilettim. Konuşmalardan sonra kendisi de ikna oldu" diye konuştu.

İlk günkü heyecanla polislik yaptığının altını çizen Bornova İlçe Emniyet Müdürü Türkal, "33 yıldır meslekteyim ve polisi her zaman kadın veya erkek mesleği olarak değil, salt polislik olarak gördüm. Her şeyden evvel bu mesleği sevmek lazım. Polislik çok fedakarlık çok sabır ve çok özveri ister. O yüzden bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Bu noktada kadın veya erkek olmanın bir önemi yok. Ben de ilk günkü heyecanla mesleğimi çok severek yapıyorum. Biz güzel bir ekibiz ve başarı da buradan geçiyor" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HOBİSİ ÇİÇEKLERİ

Türkal'ın en büyük hobilerinin başında ise çiçekleri geliyor. Hem odasında hem de evinde birçok çiçek bulunan Türkal, çiçeklerine kendi elleriyle bakıyor. Çiçeklerin, hayatında olmazsa olmazlar arasında yer aldığını söyleyen Türkal, "İyi bir polis olmanın yolu tüm canlıları sevmekten geçer" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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