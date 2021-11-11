İZMİR (İHA) - - İzmir Atatürk'ü andı

Sirenler çaldı, herkes araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu

İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü, İzmir'de düzenlenen törenle anıldı. Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te İzmir'de hayat adeta durdu, vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü, yut genelinde olduğu gibi İzmir'de de anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının çelenkleri, Atatürk anıtına sunuldu. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te ise sirenler çalarak bayraklar yarıya indirildi. Kent genelinde ise adeta hayat durdu. Vatandaşlar araçlarından inerek sirenler eşliğinde Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulundu. 09.05'te İzmir sokakları havadan da görüntülendi.