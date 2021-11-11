İzmir Ata'sını andı

İZMİR (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıl dönümünde İzmir'in bütün ilçelerinde de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle İzmir 30 ilçesinde törenler vardı. Aliağa'da törenlerin adresi Cumhuriyet Alanı'ydı. Anma etkinlikleri; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Tören yoğun ilgi görürken, saatler Atatürk'ün yaşamını yitirdiği 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene ayrıca; Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı, HABAŞ Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program ile devam etti. Aliağa Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aliağa kaymakamı Ömer Karaman yaptı. Kaymakam Karaman'nın konuşmasının ardından "Mustafa Kemal'i Düşünüyorum" adlı şiir okundu. Yine "On Kasım En Büyük Yasım" adlı şarkı, piyano ve işaret dili eşliğinde seslendirildi, anma töreni 10 Kasım oratoryosu ve öğretmenlerin seslendirdiği "Çalın Davulları" türküsüyle son buldu.

Urlalılar Ata'sını andı

Urla Cumhuriyet Meydanı'nda da törenler vardı. Atatürk büstüne çelenklerin konulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törene; Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Anma programı kapsamında, Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde de bir tören düzenlendi.

Buca Belediyesinin 3 boyutlu Atatürk sergisine yoğun ilgi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında, Buca ilçesinde de Atatürk anıtına çelenk sunma töreni yapıldı. Saat 09.05'te ise Buca genelinde hayat durdu. Kentin dört bir yanındaki vatandaşlar, siren sesleri ve kornalar eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Buca Belediyesinde ise artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak 3 boyutlu Atatürk fotoğrafları sergisi düzenlendi. Sergide; Atatürk'ün çocukluğu, eğitim hayatı, katıldığı savaşlar gibi mücadeleyle geçen yaşamı; animasyonlar, 3 boyutlu modellemeler, filmler ve sesli anlatımlarla sunuldu. Sergi, ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sergiyi Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesi öğrencileri ile birlikte gezdi. Başkan Kılıç, minik öğrencilerle beraber sergide Atatürk için mektup yazdı. Başkan Kılıç, 23 Nisan'da öğrencilerle beraber

mektuplarını Anıtkabir'e götüreceklerini söyledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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