İzmir ASKF seçimleri ertelendi
İZMİR Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl ertelenen olağan genel kurul toplantısı İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.
İZMİR Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl ertelenen olağan genel kurul toplantısı İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda yapıldı.
Kongrede seçimler, divanın oluşturulamaması üzerine 1 Temmuz'a ertelendi. İzmir'in çeşitli ilçelerinden gelen delegelerin bir kısmı çoğunluk oluşmasına rağmen seçimlerin yapılmamasına tepki gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı