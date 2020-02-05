: İzmir aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak yağış denizi taşırdı

05.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:45

Aşırı rüzgar konteyneri devirdi, sağanak yağış denizi taşırdı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, lojistik firmasına ait olan ve üst üste istif halinde bulunan konteynerlerden biri aşırı rüzgar nedeniyle otomobilin üzerine devrildi. Ayrıca, sağanak yağış nedeniyle deniz taştı.

Olay, sabah saatlerinde, Pınarbaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait depoda meydana geldi. Üst üste istifli olan boş konteynerlerden biri aşırı rüzgara dayanamayıp, aşağıda park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören firma çalışanları otomobilin yanına koştu. Araçta ve konteynerin devrildiği bölgede kimsenin olmaması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasara yol açan olay, paniğe sebep oldu. Konteyner ve otomobil, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklara su basmasına neden oldu. Konak ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi'nde sağanak yağıştan kaynaklı deniz taştı. Öte yandan, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

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