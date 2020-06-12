İzmir artık "Turuncu Çember" içinde
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İzmir artık "Turuncu Çember" içinde

İzmir'in hijyen standardı uygulaması hayata geçiriliyor. Küresel salgının ardından kentteki turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Turuncu Çember sertifikası uygulanmaya başlıyor.

İzmir artık
12.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunu yürüttüğü İzmir Turizm Hijyen Kurulu, küresel pandemi sonrasında kentteki turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Turuncu Çember uygulamasını başlattı. Turizm Hijyen Kurulu'nun belirlediği hijyen standartları, İzmir'deki belediye ruhsatlı konaklama ve yeme içme tesislerinde uygulanacak ve bu standartlara sahip işletmeler Turuncu Çember sertifikasıyla ödüllendirilecek.

Turuncu Çember sertifikası, İzmir Turizm Hijyen Kurulu'nun belirlediği kriterlere uyan ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimleri başarıyla tamamlamış işletmelere verilecek. Turuncu Çember, işletmelerin Selluka ödülüne başvurması için de bir ön koşul oluşturuyor. İzmir'in hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olmasını hedefleyen Turuncu Çember sertifikası, İzmir'deki işletmelerin normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmayı ve Turuncu Çember'e sahip işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir'in turizm sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Nasıl başvurulur?

Turuncu Çember sertifikası almak isteyen işletmelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine elden ya da çevrimiçi başvurarak taleplerini iletmesi gerekiyor. Değerlendirmeden geçecek işletmeler hijyen kriterlerini sağladıkları takdirde Turuncu Çember sertifikasını almaya hak kazanacak.

Yeme içme tesislerinde asgari puan 100 üzerinden 75

Turuncu Çember hijyen kriterleri yeme içme tesisleri ve konaklama tesisleri olarak iki kategoride verilecek. Yeme içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember almaya hak kazanacak. Yeme içme tesisleri kategorisinde ekmeklerin ambalajlı olarak servis edilip edilmediği, suların ağzı kapalı şişelerde sunulup sunulmadığı, klima filtrelerinin yetkili şirket tarafından düzenli olarak temizlenip temizlenmediği gibi 52 kriter bulunuyor. Konaklama tesisleri kategorisinde ise otelde eldiven, maske, dezenfektan gibi koruyucu ekipman bulunup bulunmadığı, otele girişte misafirlerin vücut ısısının ölçülüp ölçülmediği gibi 101 kriter bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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