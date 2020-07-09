İzmir artık havai fişek gösterisi yapmayacak
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İzmir artık havai fişek gösterisi yapmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinliklerinde havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldı.

İzmir artık havai fişek gösterisi yapmayacak
09.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi etkinliklerinde havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldı. Başkan Tunç Soyer, "Bizler kutlamalarımızı tüm görkemiyle sürdüreceğiz. Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi doğayı kirleten ve canlıların ölümüne neden olan havai fişek gösterilerine etkinliklerinde yer vermeme kararı aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin önemli günlerde tüm görkemiyle kutlama yapmayı sürdüreceğini dile getiren Başkan Soyer, "Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki son patlamanın ardından durumun gözden geçirildiğini dile getiren Başkan Soyer, "Üretiminden gösterisine kadar her yanıyla yaşama zarar veren bu eğlence biçiminden İzmir'de derhal uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bundan sonra etkinliklerinde havai fişek kullanmayacağını buradan ilan ediyorum. İzmirli hemşehrilerimin yaşama verdiği kıymeti çok iyi bildiğimden bu konuda benim destekleyeceklerinden şüphe duymuyorum" açıklamasında bulundu.

İlçe belediye başkanlarına çağrı

Başkan Soyer her havai fişek gösterisinin daha çok havai fişeğin üretilmesi anlamına geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Denetimsiz, kuralsız bir biçimde üretim yapan fabrika ve atölyelerdeki iş cinayetleri hepimizi yasa boğuyor. Kullanım azalırsa zorunlu bir ihtiyaç olmayan havai fişek üretimi nedeniyle yaşanan can kayıpları da biter."

İzmir'in ilçe belediye başkanlarına da seslenen Başkan Soyer, "İlçe belediye başkanlarımızı da buradan etkinliklerinde havai fişek kullanmamaya çağırıyorum. Çünkü çağdaş İzmir'e bu yakışır" sözlerine yer verdi. Başkan Soyer, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde Seferihisar'daki resmi kutlamalarda havai fişek kullanmamayı tercih etmişti.

Havai fişek gösterileri yangınlara ve kuşlar başta olmak üzere canlıların ölümüne neden oluyor. Patlamanın ardından atmosfere salınan kimyasallar, zehirli gazlar ve ağır metaller havayı, denizi ve toprağı kirletiyor. Çevre kuruluşları uzun zamandır havai fişek gösterilerinin yasaklanması için imza kampanyaları düzenliyordu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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