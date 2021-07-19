İZMİR-APARTMAN DUVARINA ÇARPAN SERVİS MİNİBÜSÜ ASILI KALDI
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İZMİR-APARTMAN DUVARINA ÇARPAN SERVİS MİNİBÜSÜ ASILI KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, freni boşaldığı ileri sürülen servis minibüs, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp apartman duvarına çarparak asılı kaldı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, freni boşaldığı ileri sürülen servis minibüs, yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp apartman duvarına çarparak asılı kaldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Egekent Mahallesi Merkez Camii Kavşağı'nda meydana geldi. Freni boşaldığı ileri sürülen bir servis minibüs, yol kenarında bulunan demir bariyerlere aşarak apartman duvarına çarptı. Servis minibüsü asılı kalırken, kazada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Öte yandan, kazada servis minibüsünde ve apartmanda hasar meydana geldi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İZMİR-APARTMAN DUVARINA ÇARPAN SERVİS MİNİBÜSÜ ASILI KALDI
İZMİR-APARTMAN DUVARINA ÇARPAN SERVİS MİNİBÜSÜ ASILI KALDI
İZMİR-APARTMAN DUVARINA ÇARPAN SERVİS MİNİBÜSÜ ASILI KALDI
İZMİR-APARTMAN DUVARINA ÇARPAN SERVİS MİNİBÜSÜ ASILI KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İZMİR-APARTMAN DUVARINA ÇARPAN SERVİS MİNİBÜSÜ ASILI KALDI - Haberler
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