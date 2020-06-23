İZMİR Annesi ve kız kardeşi, Berkay'ın kendilerine zarar vermesinden korkuyor
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İZMİR Annesi ve kız kardeşi, Berkay'ın kendilerine zarar vermesinden korkuyor

Annesi ve kız kardeşi, Berkay'ın kendilerine zarar vermesinden korkuyorİZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen madde bağımlısı Berkay'ın (23) annesi İnsaf (53) ile kardeşi Zeynep (21), fiziksel şiddetine maruz kaldıklarını ve can güvenliklerinin olmadığını...

23.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:09

Annesi ve kız kardeşi, Berkay'ın kendilerine zarar vermesinden korkuyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen madde bağımlısı Berkay'ın (23) annesi İnsaf (53) ile kardeşi Zeynep (21), fiziksel şiddetine maruz kaldıklarını ve can güvenliklerinin olmadığını öne sürdükleri genç için yardım istedi.

Çamdibi semtinde oturan ailenin büyük oğlu Berkay, iddiaya göre 10 yıl önce babasının kaybından sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Ailesi tarafından psikolojik destek alması sağlanan Berkay, buna rağmen bir türlü eski hayatına dönemedi. Berkay'ın psikolojik sorunlarına bir de madde kullanımı eklendi. Ailenin iddiasına göre madde kullanan ve dönem dönem AMATEM'de tedavi gören Berkay, psikolojik rahatsızlığı sebebiyle 28 gün de Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Uyuşturucu kullanmaktan sabıkası olan Berkay, 2017 yılında sahte para kullandığı iddiasıyla 7 ay, geçen sene ise aynı suçtan 8 ay cezaevinde kaldı. Anne İnsaf ve kızı Zeynep, Berkay'ın madde bağımlılığından kurtulamadığını, sürekli kendilerinden para istediğini, istediği olmayınca da fiziksel olarak darp edildiklerini söyledi. Anne-kızın şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı çıkarılmasına rağmen, anne, Berkay'ı başkalarına zarar vermemesi için yeniden eve aldı. Ancak anne-kız can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle yetkililerden yardım istedi.

'GECELERİ UYKU UYUYAMIYORUZ'

Korkudan geceleri uyku uyuyamadıklarını söyleyen anne İnsaf, "Hastanelere götürdüğümüzde reşit olduğu için bir süre sonra çıkıyor. Hem benim hem kızımın hayati tehlikesi var. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Uyuması için uyku hapı veriyorum. Uyandığı zaman 'Acaba ne yapacak?' diye bekliyoruz. Sürekli para istiyor, vermeyince de şiddet uyguluyor, küfrediyor. Para verdiğimizde ise gidip uyuşturucu alıyor. Oğlumu bu hale getirenler gün yüzü görmesin. Uzaklaştırma verdiler ama hem kendisine hem de başkasına zarar vermesin diye mecburen yine eve aldım. Onun tedaviye ihtiyacı var. Kızımla benim can güvenliğimiz yok. Geceleri korkudan uyku uyuyamıyoruz. Ailelere sesleniyorum. Ben çocuğumu kurtaramadım, siz kurtarın. Bu uyuşturucu illetine çocuklarınızı kurban etmeyin" dedi.

'BİRİMİZE BİR ŞEY Mİ OLMASI GEREKİYOR?'

Berkay ile aynı evde yaşayan kardeşi Zeynep de fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gördüklerini iddia ederek, "Evde sürekli şiddet görüyoruz. Benden ve annemden para istiyor. İstediği parayı da alamayınca bize fiziksel şiddet uyguluyor. Annemin emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz ve maddi açıdan da onun yüzünden zor durumdayız. Aldığı parayla uyuşturucu alıyor. Sesimizi duyurmamız için birimize bir şey mi olması gerekiyor? Psikolojik şiddetin yanında özellikle ben fiziksel şiddet de görüyorum. Annemi de 'seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor" diye konuştu.

İZMİR Annesi ve kız kardeşi, Berkay'ın kendilerine zarar vermesinden korkuyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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