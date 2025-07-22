Toplam 17 mahallede 24 saat sürecek olan kesintinin, bağlantı işlemleri nedeniyle uygulanacağı açıklandı. Su kesintisiyle ilgili ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İzmir'de sular ne zaman yeniden akacak? İzmir Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu sular ne zaman gelecek?

İZSU'DAN 22 TEMMUZ SALI GÜNÜNE ÖZEL AÇIKLAMA

22 Temmuz Salı günü için İZSU tarafından yapılan bilgilendirmede, çeşitli ilçelerde planlı su kesintilerinin uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, hangi bölgelerin etkileneceği ve suyun tekrar ne zaman verileceğine dair detaylı bilgiye yer verildi. İZSU yetkilileri, vatandaşların önlem alması gerektiğini vurguladı. Peki, İzmir'de kesinti ne zaman sona erecek?

SU DEPOLAMA UYARISI: SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir genelinde uygulanacak olan su kesintisi öncesi, uzmanlar tarafından vatandaşlara su stoklamaları yönünde uyarılar yapıldı. Özellikle yaşlılar ve sağlık problemi olan bireylerin temel ihtiyaçlarını önceden karşılamaları gerektiği ifade edildi. Planlanan çalışmaların zamanında tamamlanması durumunda, şebeke suyunun 23 Temmuz sabah saatlerinden itibaren yeniden verilmesi bekleniyor.

24 SAAT SU VERİLMEYECEK MAHALLELER

22 Temmuz Salı günü saat 09.00'da başlayacak olan su kesintisi, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00'da sona erecek şekilde planlandı. Kesintiden etkilenecek mahallelerin listesi şu şekildedir:

• Altıntaş

• Barbaros

• Mecidiye

• Yeşiltepe

• Fatih

• Namık Kemal

• Bozkurt

• Dolaplıkuyu

• Tuzcu

• Ülkü

• Süvari

• Ali Reis

• Kubilay

• Yeni

• Sakarya

• Ballıkuyu

• Akarcalı