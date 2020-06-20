İZMİR ALTAYLI TARAFTARLAR, MAHMUT AMCALARINI UNUTMADI
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İZMİR ALTAYLI TARAFTARLAR, MAHMUT AMCALARINI UNUTMADI

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir grup Altay taraftarı, tek başına tek göz ve harabeyi andıran bir yapıda ikamet eden 67 yaşındaki Mahmut Yüzbaşı için harekete geçti.

20.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:28

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir grup Altay taraftarı, tek başına tek göz ve harabeyi andıran bir yapıda ikamet eden 67 yaşındaki Mahmut Yüzbaşı için harekete geçti. Öncelikle aralarında para toplayan gençler ardından da harabeyi andıran yapıyı baştan yarattı.

Bozyaka semtinde tek göz eski bir emlak ofisinde tek başına yaşayan Mahmut Yüzbaşı'nı sosyal medyadan gören ve kendilerine 'Kabus Bozyaka' olarak adlandıran Altaylı taraftarlar, yaşlı adamın kaldığı yeri yenilemek için harekete geçti. Kendi aralarında para toplayan Altaylı gençler, yapının tadilatını da kendi elleriyle yaptı. Tek gözlü yapıyı baştan yaratan gençlere, Mahmut Yüzbaşı da teşekkürlerini iletti. Yüzbaşı'na ilk olarak başka bir yere taşınmasını ancak olumsuz yanıt aldıklarını belirten İrfan Tiyanşan (34), "Sosyal medyada Mahmut amcamızın yardıma muhtaç olduğunu görünce Altaylı Bozyaka taraftarları olarak harekete geçme kararı aldık. Elimizden geldiğince yardım etmek istedik. Kendisiyle görüştüğümüzde kira bedelini tarafımızca karşılanacağı bir daireye taşınması önerisinde bulunduk. Ancak Mahmut Amca yıllardır burada oturduğunu, mutlu olduğunu ve gitmek istemediğini söyleyince biz de oturduğu yeri güzelleştirelim dedik. Aramızda yardım topladıktan sonra yapıyı komple boşaltarak çalışmaya başladık. Boya ve çatıyı elden geçirdikten sonra parkeleri değiştirdik. Eşyaları da yeniledik. Elektrik bağlanmadığı için onu da güneş enerjisi sistemiyle çözdük. Mahmut amcamızın oturduğu yeri baştan aşağı yeniledik. Hepimiz bu semtin çocuklarıyız. 'Komşusu tokken aç yatan bizden değildir' diyoruz. Biz de çok mutluyuz" dedi.

'HEM BİZ HEM MAHMUT AMCA ÇOK MUTLU'

Taraftarlardan Anıl Bayır (25) da yapının öncesiyle sonrası arasında büyük farklar olduğunu belirtti. Bayır, "Mahmut amcaya yardım etme kararı vermemizin ardından ilk olarak bir hesap numarası belirledik ve para toplamaya başladık. Ancak istenen düzeyde para toplayamayınca sosyal medyada durumu duyurup daha fazla para topladık. Bunun yanı sıra hiçbir ücret istemeden çalışan ustalarımız oldu ve yapıyı yeniledik. Önceki durumuyla arasında ciddi bir fark var. Eski hali adeta harabeyi andırıyordu. Bu işe takdir toplamak veya alkış almak için değil, Mahmut amcanın yaşadığı yeri güzelleştirelim diye girdik. Hem biz hem Mahmut Amca çok mutlu. Yardım eden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Oturduğu yer baştan yaratılan Mahmut Yüzbaşı ise gençlere şu sözlerle teşekkür etti:

"Hepsinden Allah razı olsun. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsine bol bol dua ediyorum, işleri güçleri rast gitsin."

İZMİR ALTAYLI TARAFTARLAR, MAHMUT AMCALARINI UNUTMADI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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