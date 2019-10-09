İzmir alkollü sürücü, köprü korkuluklarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

09.10.2019 18:50

Alkollü sürücü, köprü korkuluklarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Kınık ilçesinde, alkollü olarak kullandığı otomobilin kontrolden çıkması sonucu yaşamını yitiren Şükrü Pınar'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ağabeyi İlkay Pınar tarafından alındı. İZSU Kınık Şube Şefliği'nde çalışan Pınar'ın cenazesi ilk olarak Kınık Osmaniye Mahallesi, Çınar Sokak'taki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Cenaze evin önüne geldiğinde yakınlarının gözyaşları sel oldu. Pınar'ın cenazesi ikindide Osmaniye Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Pınar'ın yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Pınar'ın ilçe mezarlığına götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Aynı kazada Pınar'ın yanındaki kadın arkadaşı Sibel Cengiz (36) yaşamını yitirmiş, onun 6 yaşındaki oğlu Efe Kaan Cengiz'in de yaralanmıştı. Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazada, Pınar'ın aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce şarampole girip, köprünün demir korkuluklarına çarptığı belirlendi.

Kaynak: DHA