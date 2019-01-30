İzmir Alkollü Müşteriyi Yumruklayarak Bayılttı, Sürükleyerek Dışarı Çıkardı

Alkollü müşteriyi yumruklayarak bayılttı, sürükleyerek dışarı çıkardı

İzmir'de alkollü müşterisinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının komşu esnafı olan kick boks antrenörü, alkollü kişiyi yumruklayarak bayılttı, ardından da sürükleyerek dışarı çıkardı

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelerek içki isteyen ve adı öğrenilemeyen adam, kadının satış yapmayacağını söylemesi üzerine küfür ederek taciz etmeye başladı. Market çalışan kadın, adamın dışarı çıkmasını istemesine rağmen başarılı olamayınca, yan taraftaki spor salonundaki kick boks antrenörü Coşkun Küçüksayraç'a mesaj atarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen Küçüksayraç, sarhoş olduğu iddia edilen adamı ikna ederek dışarı çıkarmak istedi. Kick boks antrenörü Küçüksayraç, adamın küfür etmeye devam etmesi üzerine yumruklayarak adamı bayılttı. Ardından da bayılan adamı sürükleyerek dışarı çıkardı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Alkollü müşterinin tacizine maruz kaldığını iddia eden market çalışanı ise polisi arayarak şikayette bulundu. Olaya ilişkin polis soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA