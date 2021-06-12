İZMİR ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İZMİR'in Aliağa ilçesinde hayata geçirilen inşası süren mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde hayata geçirilen inşası süren mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında 201 yatak kapasitesine sahip olacak hastane sadece Aliağa'nın değil, bölgenin sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern bir yapıya kavuşacak.

Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde hayata geçirilen İzmir'in tek mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hastanedeki inşaat çalışmaları, Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Zeminin ardından inşaat çalışmaları hızla devam ederken, 8 bin 746 metrekare oturma alanına sahip hastanede son olarak acil servis binası grobetonu döküldü. A ve B blok grobeton ile 2. kat yapı su izolasyonu yapılıyor. Yalıtım ve kalıp imalatları sürerken 110 ton demir inşaat sahasına indirilerek işlenmeye başlandı.

Pandemi koşullarına rağmen inşa çalışmaları hızla devam eden hastanenin 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor. 201 yatak kapasiteli hastane 52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip bulunuyor. Hastanede Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimler bulunuyor. Mikro- cerrahi ve yanık ünitesi gibi birimleri de barındıracak olan hastane hizmete girdiğinde hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı