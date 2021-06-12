İZMİR ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZMİR ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Aliağa ilçesinde hayata geçirilen inşası süren mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde hayata geçirilen inşası süren mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamlandığında 201 yatak kapasitesine sahip olacak hastane sadece Aliağa'nın değil, bölgenin sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılayabilecek modern bir yapıya kavuşacak.

Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde hayata geçirilen İzmir'in tek mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hastanedeki inşaat çalışmaları, Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Zeminin ardından inşaat çalışmaları hızla devam ederken, 8 bin 746 metrekare oturma alanına sahip hastanede son olarak acil servis binası grobetonu döküldü. A ve B blok grobeton ile 2. kat yapı su izolasyonu yapılıyor. Yalıtım ve kalıp imalatları sürerken 110 ton demir inşaat sahasına indirilerek işlenmeye başlandı.

Pandemi koşullarına rağmen inşa çalışmaları hızla devam eden hastanenin 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor. 201 yatak kapasiteli hastane 52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip bulunuyor. Hastanede Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimler bulunuyor. Mikro- cerrahi ve yanık ünitesi gibi birimleri de barındıracak olan hastane hizmete girdiğinde hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak.

İZMİR ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İZMİR ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İZMİR ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İZMİR ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tam 'bitti' derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Tam "bitti" derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Selçuk Balcı İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İZMİR ALİAĞA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 18:03:59. #1.16#

title