İzmir Aliağa'da otluk alanda yangın
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İzmir Aliağa'da otluk alanda yangın

İzmir Aliağa'da otluk alanda yangınİZMİR'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda, yangın çıktı.

30.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:43

İzmir Aliağa'da otluk alanda yangın

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda, yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda, bugün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İzmir Aliağa'da otluk alanda yangın

Kaynak: DHA

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