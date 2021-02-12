İzmir Alaçatı'da hortum mu oldu? İzmir Çeşme'de hortum mu oldu?

İzmir Alaçatı'da hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle hortum meydana geldi. İzmir Alaçatı'da hortum mu oldu? İzmir Çeşme'de hortum mu oldu?

Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu. Çeşme'de oluşan hortum nedeniyle bölgede araçlar devrilirken, İzmir Valisi Köşger 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu. İzmir Alaçatı'da hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle hortum meydana geldi. İzmir Alaçatı'da hortum mu oldu? İzmir Çeşme'de hortum mu oldu?

İZMİR ALAÇATI'DA HORTUM MU OLDU?

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Alaçatı Port bölgesinde oluşan hortum nedeniyle bölgede vinç devrildi, bazı araçlar ters döndü ve bölgede hasar oluştu. Urla ilçesinde de kısa süreli dolu, Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Konak ilçelerinde de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilçeye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinçin inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildiğini belirtti.

9'u burada olmak üzere kötü hava koşulları nedeniyle toplam 16 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını ifade eden Çataklı, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti. Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun etkili olduğu Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu. Köşger, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirtti.

Alaçatı Port bölgesinde hortumun hasar oluşturduğu tekne, ev ve araçları inceleyen Köşger, vatandaşlarla sohbet edip, yetkililerden bilgi aldı.

İZMIR ÇEŞME'DE HORTUM MU OLDU?

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle şantiyenin üzerine vinç devrilmesi sonucu 16 işçinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumlarının hafif olduğunu yalnızca ayağı kırılan birinin İzmir'e sevk edildiğini aktaran Köşger, şöyle dedi: "Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."

Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü ifade etti.

Kaymakam Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, AFAD ve itfaiye ekiplerinin Çeşme'de olduğunu ifade etti.

Çeşme Belediye Başkanı Oran: Hortum nedeniyle ilçede 10'dan fazla kişi yaralandı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma için, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.

Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Hortum olayı nedeniyle Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı