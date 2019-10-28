İzmir ak partili dağ, taş değirmende buğday öğüttü

28.10.2019 12:29

AK Partili Dağ, taş değirmende buğday öğüttü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri'nin etkinlik alanını ziyaret etti. Yöreye özgü şapkalardan takarak taş değirmende buğday öğüten Dağ, stantları gezerek vatandaşın sorunlarını dinledi.

Bitlis Valiliği öncülüğünde İzmir'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bitlis Tanıtım Günleri', Karşıyaka'daki Bostanlı Pazar Alanı'nda başladı. Bitlis'in Güroymak Kaymakamlığı'nın yanı sıra ilçedeki kurum, oda ve STK'ların katılım gösterdiği fuarı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ziyaret etti. Yöreye özgü şapkalardan takarak taş değirmende buğday öğüten Dağ, yöresel türkülere eşlik etti ardından stantları gezdi. Yöreyi tanıtmak amaçlı düzenlenen fuarda, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler de sergilendi.

Kaynak: DHA