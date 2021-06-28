İZMİR AK PARTİ'Lİ GENÇLERDEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
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İZMİR AK PARTİ'Lİ GENÇLERDEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, 'Katarlı gençler sınavsız tıp bölümü okuyabilecek' haberiyle hükümete eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, suç duyurusunda bulundu ve 1 TL'lik sembolik tazminat davası açtı.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, 'Katarlı gençler sınavsız tıp bölümü okuyabilecek' haberiyle hükümete eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, suç duyurusunda bulundu ve 1 TL'lik sembolik tazminat davası açtı.

AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Aydın, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Trabzon, Samsun, Malatya, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Gençlik Kollarıyla birlikte eş zamanlı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Sonrasında ellerinde dövizlerle adliye önünde toplanan grup adına, Şilvan Kabak açıklama yaparak şunları söyledi:

"Türkiye'nin teminat biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğinizi tayin edecek olan üniversite giriş sınavına ulaşmanın büyük heyecanı içindeydik. Lakin sınavdan 1 gün önce ortaya atılan yalan haber tüm motivasyonumuzu alt üst etmiş, sınava girecek 2 milyon 607 bin 503 arkadaşımızla milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı, her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalan yayılmasında aktör olmuştur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin, biz gençlerin sınavına 1 gün kala ucuz siyasete malzeme etmesini asla unutmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun gençlere özür borçlu olduğunun altını çizen Kabak, "1 yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu, bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Gençlerin 'Özür dile' çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu, hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal açıklama ile biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. Kılıçdaroğlu, 'trol' dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız" dedi.

Konuşmanın ardından grup sessizce dağıldı.

İZMİR AK PARTİ'Lİ GENÇLERDEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İZMİR AK PARTİ'Lİ GENÇLERDEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İZMİR AK PARTİ'Lİ GENÇLERDEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
İZMİR AK PARTİ'Lİ GENÇLERDEN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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