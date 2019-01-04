İzmir Ak Parti, Cumhur İttifakı'nın İzmir Adaylarını Yarın Açıklayacak

Ak Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açıklanacak. Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak olan tören için hazırlıklar sürüyor. Adayların tanıtılacağı salon, balonlar ve bayraklarla süslendi, dikkat çeken pankartlar bir çok farklı noktaya asıldı. AK Parti'nin adaylarının yanı sıra, MHP'nin de adayları, aynı programda açıklanacak.

AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için belirlediği belediye başkan adayları, yarın (Cumartesi), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Halkapınar Spor Salonu'nda saat 14.00'te düzenlenecek törenle açıklanacak. Törene saatler kala, salondaki son hazırlıklar görüntülendi. Tören için, İzmir'in bir çok noktasına duyuru panoları yerleştirildi. Salon ise Türk bayrakları ile AK Parti bayraklarının yanı sıra balonlarla süslendi. Konuşmaların yapılacağı platformun sol tarafında AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, sağ tarafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları yer aldı. Salondaki pankartlar da dikkat çekti. Üzerinde, 'Ak kadın İzmir burada, Reis'inin yanında', 'Sevemez kimse seni, bizim sevdiğimiz kadar', pankartları ile donatıldı. Nihat Zeybekci'nin resminin yer aldığı pankartta da, 'Gönülleri yapmaya geldik' ifadesi yer aldı. AK Parti'nin 2014 yerel seçimlerinde İzmir'den belediye başkan adayı gösterdiği TBMM Başkanı AK Parti'nin İstabul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için de

üzerinde, 'İzmir senin uğurun sen İzmir'in gururusun' yazılı pankart asıldı. Ayrınca salondaki sahne bölümünde, 2 dev LED ekran yer aldı. Salona tribünlerin üzerinde 15 Temmuz şehitleri isimleri ve fotoğrafları yer aldı. Salon süslemeleri için 1000 metre zincir balon kullanıldı. Balonların renkleri partinin renkleri olan mavi, turuncu ve beyazdan oluştu. 5 bin metre bayrak kullanıldı. Ayrıca tribünlere her koltuğa davetliler için Türk bayrağı ve parti bayrağı konuldu.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katılacak. Yarın yapılacak program öncesi, bilgi veren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bütün kamuoyunun bildiği gibi Nihat Zeybekci'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı. 30 ilçemiz belli, bir kısmı AK Parti, olacak belli bir kesimde MHP adayları olacak. Uzun çalışmalar neticesinde adaylarımızı belirledik, temayül yoklaması, kamuoyu yoklamaları yaptık. Partimizin tek tek görüşlerini aldık. Bu kararlar yapışan çalışmaların ardından verildi diye konuştu. Yapılan son toplantıda adayların belirlendiğini ifade eden Başkan Şengül, Adaylarımızı belirlerken kamuoyunda bilinirliğinden ziyade, bilgi birikimi, deneyimini ön planda tuttuk. İnce eleyip sık dokuduk. İzmir ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Sorunları yakından biliyoruz, ulaşım sorunu çöp büyük bir sorun teşkil ediyor. Büyükşehir Adayımız Zeybekci ile uzun süredir İzmirimizde çalışmalar yapıyoruz. Kendisi uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, tecrübesi bilgi birikimi var. Bu da İzmir'e yansıyacak diye konuştu.

'MHP'NİN ADAYLARI DA AÇIKLANACAK'

İzmir'in kaybedecek zamanının olmadığını söyleyen Şengül, kentin ciddi sorunlarının bulunduğunu, bunu çözecek olan kişinin Nihat Zeybekci olduğunu savundu. Şengül, şunları söyledi

Vatandaştan çok büyük bir teveccüh var. Sokağa indiğimizde bunun yansımalarını çok iyi görüşüyoruz. İnsanlar ortak değerlerimizi ayrışma nedeni olarak kullanmıyor. İnsanlar suistimal edilmek istemiyor. İyi niyetlerinin kullanılmasını istemiyorlar. Çözüm istiyorlar. İzmirin kokmasını istemiyorlar, İzmir'in yine nergis ve zambak kokmasını istiyorlar. Çatışmadan uzak, kutuplaşmadan uzak güzel İzmirimiz güzelliklerini ortaya çıkaracak adaylarımız ile çalışmalarımıza başlayacağız.

Başkan Şengül, yerel seçimlere de Cumhur İttifakı çatısı altında gittiklerini hatırlatarak, yarın yapılacak olan aday tanıtım toplantısında, MHP'nin adaylarının da açıklanacağını belirtti. Şengül, gazetecilerin Kaç ilçede MHP'li aday gösterilecek sorusuna şu yanıtı verdi

Zaten bizim Cumhur İttifakı'nda yola çıktığımızda herkes öncelikle kendi kazandığı ilçelerde kendi adaylarını çıkaracak. Onun dışında kazanılmamış ilçelerde hangi parti ikinci parti olduysa onun adayları çıkarılıp destek verilecek. Bundan yola çıkarılarak gerekli görüşmeler yapıldı ve belli mutabakata varıldı. Bugün son görüşmelerle netleşecek. AK Parti'nin çıkaracağı isimler netleşti. AK Parti'de belki bir iki ilçede isim değişikliği olabilir. MHP'ye 6 ilçe verildi bir iki ilçe için görüşmeler devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROGRAMI YOĞUN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katıldıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in merhum Ekrem Pakdemirli için Bornova'da düzenlenecek mevlit programına katılacak. Erdoğan daha sonra, iki fabrikanın açılışı için Manisa'ya gidecek.

Kaynak: DHA