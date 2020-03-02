: İzmir aile sağlığı merkezinde doktorlara darp ve tehdide hapis cezası

02.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:37

Aile sağlığı merkezinde doktorlara darp ve tehdide hapis cezası

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, gittiği Aile Sağlığı Merkezi'nde kendine rapor vermeyen Aile Hekimi Doktor Mahide Agara (45) ve Doktor Alper Durmuş Sönmez'i (47) darbettiği suçmalasıyla İzmir 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Birkan Yeşilbağ (38) için karar verildi. Mahkeme Yeşilbağ'ı 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sönmez kararla ilgili, "Karar bizim yaşadıklarımızı unutturmuyor, ancak bir daha böyle olaylar yaşanmaması açısından caydırıcı olabilir" dedi.

'Uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçlarından sabıkalı, denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Yeşilbağ, 11 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında, Bayraklı 20 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Yeşilbağ, burada Aile Hekimi Doktor Mahide Agara'dan kendine rapor yazmasını istedi. Ancak Agara bunun mümkün olmadığını belirtip, Yeşilbağ'ın bu isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine, Yeşilbağ iddiaya göre Agara ile tehditkar şekilde konuşmaya başladı. Agara da durumu aynı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan meslektaşı Doktor Alper Durmuş Sönmez'e anlatıp, yardım istedi. Yeşilbağ, bu kez de Sönmez'den kendisine rapor vermesini istedi. Ancak Sönmez'den de olumsuz yanıt alan Yeşilbağ, bir anda masadaki bilgisayarın klavyesini söküp Doktor Agara'ya fırlattı ardından Sönmez'e yumruk attı. Bu sırada, bir kadın hasta araya girip, Yeşilbağ'ın doktorları darbetmelesine engel olmaya çalıştı. Yaşanan arbedede kalp hastası olan ve kalbinde pille yaşayan Doktor Sönmez, fenalaştı. İhbar üzerine gelen ekipler, Sönmez'i, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez'in kalbinde ritim bozukluğu tespit edilip, tedaviye alındı. Sönmez'in, burada meslektaşlarının müdahalesi ile kalp ritmi normale döndürüldü.

Olay yerine gelen polis ekiplerince Birkan Yeşilbağ gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yeşilbağ, sevk edildiği adliyede çıkarldığı mahkemece tutuklandı.

1 YIL 9 AY 20 GÜN HAPİS

Birkan Yeşilbağ hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianame İzmir 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yeşilbağ, davanın geçen yıl Eylül ayında görülen ilk duruşmasında yaptığı savunmada suçunu itiraf edip, üzgün olduğunu söyledi.

26 Şubat'ta görülen ikinci duruşmada hakim, Yeşilbağ'a, Doktor Alper Durmuş Sönmez'e yönelik 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplam 1 yıl 8 ay, Doktor Mahide Agara'ya yönelik 'tehdit' suçundan ise 1 ay 20 gün olmak üzere, toplamda 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası verdi.

'CAYDIRICI OLABİLİR'

Mahkemenin verdiği kararı DHA muhabirine değerlendiren Doktor Alper Durmuş Sönmez, "Karar bizim yaşadıklarımızı unutturmuyor, ancak bir daha böyle olaylar yaşanmaması açısından caydırıcı olabilir. Aile Sağlığı Merkezleri'nde güvenliğin sağlanması açısından da bir an önce çalışma yapılması gerekiyor. Biz o gün ölüm korkusunu yaşadık. Ancak, bundan sonra kimsenin bunu yaşamasını istemiyoruz. Bizim daha fazla darbedilmememizi sağlayan şey ise bir kadının araya girip kendisini siper etmesi oldu" dedi.

Sönmez, bundan sonra da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA

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