Farklı illerdeki 15 mağaranın gizemi bu yıl çözülecek
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Farklı illerdeki 15 mağaranın gizemi bu yıl çözülecek

20.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:01

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, İzmir, Ağrı, Antalya, Balıkesir ve Van'da bazı alanlar "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, İzmir, Ağrı, Antalya, Balıkesir ve Van'da bazı alanlar "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, İzmir'in Dikili İlçesi (2. Grup) sınırları içerisinde yer alan Doğal Sit Alanı, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Diyadin Bazalt Kanyonu Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki 6 No'lu Saraylar Mevkii Doğal Sit Alanı ile Erdek ilçesindeki 16 No'lu Apostol Mevkii Doğal Sit Alanı ve 20 No'lu Tavşan Adası Mevkii Doğal Sit Alanı, Van'ın Çatak ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ganisipi (Beyazsu) Şelalesi Doğal Sit Alanı, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Ganisipi (Beyazsu) Şelalesi Doğal Sit Alanı ayrıca "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak da tescillendi.

Van, Antalya, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki tescillenen doğal sit alanları için "Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline ilişkin idari süreç de devam ediyor.

Ayrıca, Aydın'ın Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Sırtlanini Mağarası", Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan "Beyinli Mağarası", Honaz ilçesindeki "Kaklık Mağarası", Baklan ilçesindeki "Zırtlantaşı Mağarası" da "Mağara Koruma Alanı" olarak belirlendi.

Farklı illerdeki 15 mağaranın gizemi bu yıl çözülecek
Farklı illerdeki 15 mağaranın gizemi bu yıl çözülecek
Farklı illerdeki 15 mağaranın gizemi bu yıl çözülecek
Farklı illerdeki 15 mağaranın gizemi bu yıl çözülecek

Kaynak: Anadolu Ajansı

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