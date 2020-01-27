: İzmir ağa takılan martı kurtarıldı

27.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:08

Ağa takılan martı kurtarıldı

İzmir'de denize atılan bir ağa takılan martı, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Narlıdere ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı açıklarında bir martının denize atılan ağa takıldığını gören vatandaşlar, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu personeli, martının olduğu yere kısa sürede ulaştı. Titiz bir çalışmayla martı, takıldığı ağdan kurtarıldı. Sağlığının iyi olduğu görülen martı, daha sonra doğal yaşama bırakıldı.

Kaynak: DHA

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