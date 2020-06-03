İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar başarıyla başladı
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar başarıyla başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hat uçuşları sorunsuz şekilde sürüyor.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçuşlar başarıyla başladı
03.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:46

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hat uçuşları sorunsuz şekilde sürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Sunexpress İzmir'den iç hat uçuşlarına başladı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iki aylık aranın ardından başlayan tarifeli iç hat uçuşları sorunsuz şekilde devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, şunları kaydetti:

"Havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte yurda dönen vatandaşlarımıza ve evde kaldığımız dönemde büyük önem taşıyan kargo uçuşlarına kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Önceliğimizse çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı oldu. Bu haftadan itibaren tüm ülkede kontrollü bir şekilde kısıtlamalar kalkmasıyla birlikte biz de tarifeli iç hat seferlerini karşılamaya başladık. Pandemi tedbirleri sertifikasyonu için öngörülen tüm önlemleri aldık, çalışanlarımızın eğitimlerini tamamladık. Yolcularımızın da bu önlemlere tam olarak uyduğunu görmekten dolayı mutluyuz. Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlamasını umuyoruz. Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

Tüm terminal dezenfekte edildi. Tüm çalışanlara eğitim verildi ve görev alanlarına göre uygun koruyucu ekipman sağlandı.

Terminalin tüm giriş noktalarına yolcu ve çalışanların vücut ısılarını ölçmek üzere termal kameralar yerleştirildi. Yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi.

Genelgeye uygun olarak ilk aşamada havalimanlarına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmiyor. Çalışanların ve yolcuların terminalde maske takması zorunluluğu bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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