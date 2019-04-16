İzmir Adliyesine Yönelik Saldırıya İlişkin Dava

Terör örgütü PKK mensuplarının İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bomba yüklü otomobili temin ettiği ve daha sonra yurt dışına kaçtığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, olayda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesinin avukatı Merve Kaynak Anasız katıldı. Tutuksuz sanık İsa Zorlu ve avukatı duruşmaya katılmadı.

Tanık M.Ş.T, İsa Zorlu'yu üniversiteden ve işyerinden tanıdığını belirterek, Zorlu ve Abdulkahar Karasaç'ın da iş yerinden tanıştığını, öğle yemeklerinde bir araya geldiklerini söyledi.

Sanık Zorlu ile Abdulkahar Karasaç'ın aynı şantiyede çalıştığını kaydeden tanık, birbirlerinin evlerine de gittiklerini bildiğini anlattı.

Mahkeme Başkanının "Karasaç'la İsa Zorlu samimi miydi?" sorusuna tanık M.Ş.T, "Bir gün İsa Zorlu bana 'pasaport çıkardım, yurt dışı işi olursa diye. 10 yıllık çıkardım' dedi. O pasaportu da bildiğim kadarıyla Abdulkahar ile çıkarmış. Abdulkahar benden de bir kere araba istemişti. 'Ailem gelecek onları gezdireyim' demişti. Bazen 'kiralama yapıcam' diyordu. Bazen bizden istiyordu." yanıtını verdi.

Tanık M.Ş.T, şunları anlattı:

"Abdulkahar ve İsa Zorlu'nun bir aylık ödemeleri içeride kalmıştı. Abdulkahar sürekli 'paramı verin, memleketime gideceğim' diyordu. Bana olayın olduğu gece telefon geldi. İş yeri sahibi aradı. 'Abdulkahar'a ulaşamıyorum, sen ulaşabilir misin?' dedi. Gündüz saldırı olmuştu ama irtibatlı olacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Ben de aradım, ulaşamadım. İsa Zorlu'yu aradım, memlekette olduğunu söyledi. Ne ara gittiğini sordum. Abdulkahar'ın başka numarası olup olmadığını sorunca 'Neden Abdulkahar'ı arıyor ki' dedi. İş yeri sahibini aradım, o sırada emniyetteymiş. 'Bugünkü bombalama olayında onların ilgisi varmış' dedi. İsa Zorlu'yu aradım bu durumu anlatmak için, ulaşamadım. Abdulkahar sürekli araba kiralamak istiyordu, ehliyeti de yoktu. 'Ben sürmeyeceğim, arkadaşım sürecek' demişti. İsa Zorlu'ya da bana da 'Senin üzerinden araba kiralayalım.' demişti."

Duruşma savcısı, iş yeri sahibi A.A'nın tanık olarak dinlenilmesi, iddianameye konu olay ile ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka şahıslara dair soruşturma bulunup bulunmadığı yönünde yazılan yazıya cevabın beklenmesi ve sanığın adli kontrolünün devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti adli kontrol kararının devamına, işyeri sahibi A.A'nın tanık olarak dinlenilmesine, Abdulkahar Karasaç hakkındaki soruşturma akıbetinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından sorulması için müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir Adliyesine, terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu saldırı sonrasında, olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç'la irtibatı olduğu iddiasıyla tutuklanan İsa Zorlu ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: AA