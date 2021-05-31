İZMİR ADLİYESİ'NDE KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI
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İZMİR ADLİYESİ'NDE KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne, Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında kitap bağışı standı kuruldu.

İZMİR Bayraklı Adliyesi'ne, Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında kitap bağışı standı kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında İzmir Adliyesi'ne kurulan kitap bağışı standı törenle açıldı. Törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Ahmet Güre, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabey, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal ile adliye çalışanları katıldı. Açılışta konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Ahmet Güre, Hükümlü ve tutuklularımıza daha fazla imkanlar sağlayarak sivil hayatlara geçişlerinde mümkün olduğunca donanım sağlamak istiyoruz. Bu kampanya da bunun bir parçası olacaktır. İçerideki insanları dışarıya ne kadar sağlıklı bir halde çıkarabilirsek toplum ve toplum güvenliği açısından da faydalı olacaktır. İki bakanlık arasındaki protokol için biz de İzmir Adliyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız dedi. Konuşmanın ardından davetliler, kitap bağışında bulundu.

İZMİR ADLİYESİ'NDE KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI
İZMİR ADLİYESİ'NDE KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI
İZMİR ADLİYESİ'NDE KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI
İZMİR ADLİYESİ'NDE KİTAP BAĞIŞI KAMPANYASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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